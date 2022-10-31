موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022- جدول مباريات كأس العالم PDF، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مواعيد مباريات كأس العالم ، والقنوات الناقلة لمباريات كأس العالم في قطر ، والذي يعتبر أبرز حدث رياضي يحدث كل أربع سنوات، ويشتمل على أفضل النوادي، ومن المقرر أن يقام بعد أقل من 24 يوم، وهي حدث استثنائي بطولة كأس العالم، التي ستقام في دولة قطر، كما وضعت دولة قطر جهود كبير في تجهيز الملاعب لديها لتكون ضمن المواصفات العالمية والخدماتية، حيث ستحتوي على نوع جديد من التنظيم والتجهيز، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022- جدول مباريات كأس العالم PDF

موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022





جدول مباريات كأس العالم PDF مونديال قطر بي دي اف 2022

متى يبدأ كأس العالم 2022 ومتى ينتهي؟

ويستفسر الكثير من الناس قبل انطلاقتها عن جدول مباريات كأس العالم في قطر بي دي اف، والمواعيد الدقيقة للمبارايات، وأهم القنوات الناقلة، كما يبحث الكثير عن موعد بدء كأس العالم والذي من المقرر أن يبدأ في كأس العالم يوم الأحد 20/11/2022 وتستمر مجريات اللقاءات الرياضية حتى 18/12/2022.

جدول مباريات كأس العالم بي دي اف

للاطلاع على جدول كأس العالم مونديال قطر 2022 يمكنك الضغط على الرابط التالي:

موعد مباريات كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات توقيت المباراة

20 نوفمبر قطر × الإكوادور 19:00

ثم 21 نوفمبر السنغال × هولندا 13:00

25 نوفمبر قطر × السنغال 16:00

ثم 25 نوفمبر هولندا × الإكوادور 19:00

29 نوفمبر هولندا × قطر 18:00

ثم 29 نوفمبر الإكوادور × السنغال 18:00

21 نوفمبر إنجلترا × إيران 16:00

ثم 21 نوفمبر أمريكا × ويلز 22:00

25 نوفمبر إنجلترا × أمريكا 22:00

ثم 25 نوفمبر ويلز × إيران 13:00

29 نوفمبر ويلز × إنجلترا 22:00

ثم 29 نوفمبر إيران × أمريكا 22:00

22 نوفمبر الأرجنتين × السعودية 13:00

كما 22 نوفمبر المكسيك × بولندا 19:00

26 نوفمبر الأرجنتين × المكسيك 22:00

كما 26 نوفمبر بولندا × السعودية 16:00

30 نوفمبر بولندا × الأرجنتين 22:00

كما 30 نوفمبر السعودية × المكسيك 22:00

22 نوفمبر فرنسا × أستراليا 22:00

كما 22 نوفمبر الدنمارك × تونس 16:00

26 نوفمبر فرنسا × الدنمارك 19:00

كما 26 نوفمبر تونس × أستراليا 13:00

30 نوفمبر تونس × فرنسا 18:00

كما 30 نوفمبر أستراليا × الدنمارك 18:00

23 نوفمبر إسبانيا × كوستاريكا 19:00

كما 23 نوفمبر ألمانيا × اليابان 16:00

27 نوفمبر إسبانيا × ألمانيا 22:00

كما 27 نوفمبر اليابان × كوستاريكا 13:00

1 ديسمبر اليابان × إسبانيا 22:00

1 ديسمبر كوستاريكا × ألمانيا 22:00

ثم 23 نوفمبر بلجيكا × كندا 22:00

23 نوفمبر المغرب × كرواتيا 13:00

ثم 27 نوفمبر بلجيكا × المغرب 16:00

27 نوفمبر كرواتيا × كندا 19:00

أول ديسمبر كرواتيا × بلجيكا 18:00

كما الأول ديسمبر كندا × المغرب 18:00

24 نوفمبر البرازيل × صربيا 22:00

ثم 24 نوفمبر سويسرا × الكاميرون 13:00

28 نوفمبر البرازيل × سويسرا 19:00

28 نوفمبر الكاميرون × صربيا 13:00

2 ديسمبر الكاميرون × البرازيل 22:00

كما 2 ديسمبر صربيا × سويسرا 22:00

24 نوفمبر البرتغال × غانا 19:00

ثم 24 نوفمبر أوروجواي × كوريا الجنوبية 16:00

28 نوفمبر البرتغال × أوروجواي 22:00

28 نوفمبر كوريا الجنوبية × غانا 16:00

2 ديسمبر كوريا الجنوبية × البرتغال 18:00

ثم 2 ديسمبر غانا × أوروجواي 18:00

موعد مباريات دور الستة عشر كأس العالم في قطر 2022

مواعيد مباريات دور الستة عشر كأس العالم 2022 على النحو التالي:

التاريخ المنتخبات المباراة

3 ديسمبر أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

كما 3 ديسمبر كما أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

ثم 4 ديسمبر كما أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

كما 5 ديسمبر أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر ثم أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

كما 6 ديسمبر كما أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

مواعيد مباريات دور ربع النهائي كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات المباراة

أولاً، 9 ديسمبر الفائز في (53) × الفائز في (54) (58)

كما 9 ديسمبر (49) × الفائز في (50) (57)

ثم 10 ديسمبر (55) × الفائز في (56) (60)

كما 10 ديسمبر (51) × الفائز في (52) (59)

مواعيد مباريات دور نصف النهائي كأس العالم 2022

أما عن مواعيد ومباريات دور نصف النهائي كأس العالم 2022 على النحو التالي:

التاريخ المنتخبات المباراة

13 ديسمبر الفائز في (57) × الفائز في (58) (61)

ثم 14 ديسمبر كما الفائز في (59) × الفائز في (60) (62)

موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات المباراة

18 ديسمبر الفائز في (61) × الفائز في (62) (64)

ونصل بكم في مقالنا جدول مباريات كأس العالم PDF مونديال قطر بي دي اف - موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر، والذي لقي نسبة بحث كبيرة عبر محركات البحث في الوطن العربي.

، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مواعيد مباريات كأس العالم ، والقنوات الناقلة لمباريات كأس العالم في قطر ، والذي يعتبر أبرز حدث رياضي يحدث كل أربع سنوات، ويشتمل على أفضل النوادي، ومن المقرر أن يقام بعد أقل من 24 يوم، وهي حدث استثنائي بطولة كأس العالم، التي ستقام في دولة قطر، كما وضعت دولة قطر جهود كبير في تجهيز الملاعب لديها لتكون ضمن المواصفات العالمية والخدماتية، حيث ستحتوي على نوع جديد من التنظيم والتجهيز، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم جدول مباريات كأس العالم PDF مونديال قطر بي دي اف - موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022

جدول مباريات كأس العالم PDF مونديال قطر بي دي اف 2022

متى يبدأ كأس العالم 2022 ومتى ينتهي؟

ويستفسر الكثير من الناس قبل انطلاقتها عن جدول مباريات كأس العالم في قطر بي دي اف، والمواعيد الدقيقة للمبارايات، وأهم القنوات الناقلة، كما يبحث الكثير عن موعد بدء كأس العالم والذي من المقرر أن يبدأ في كأس العالم يوم الأحد 20/11/2022 وتستمر مجريات اللقاءات الرياضية حتى 18/12/2022.

جدول مباريات كأس العالم بي دي اف

للاطلاع على جدول كأس العالم مونديال قطر 2022 يمكنك الضغط على الرابط التالي:

موعد مباريات كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات توقيت المباراة

20 نوفمبر قطر × الإكوادور 19:00

ثم 21 نوفمبر السنغال × هولندا 13:00

25 نوفمبر قطر × السنغال 16:00

ثم 25 نوفمبر هولندا × الإكوادور 19:00

29 نوفمبر هولندا × قطر 18:00

ثم 29 نوفمبر الإكوادور × السنغال 18:00

21 نوفمبر إنجلترا × إيران 16:00

ثم 21 نوفمبر أمريكا × ويلز 22:00

25 نوفمبر إنجلترا × أمريكا 22:00

ثم 25 نوفمبر ويلز × إيران 13:00

29 نوفمبر ويلز × إنجلترا 22:00

ثم 29 نوفمبر إيران × أمريكا 22:00

22 نوفمبر الأرجنتين × السعودية 13:00

كما 22 نوفمبر المكسيك × بولندا 19:00

26 نوفمبر الأرجنتين × المكسيك 22:00

كما 26 نوفمبر بولندا × السعودية 16:00

30 نوفمبر بولندا × الأرجنتين 22:00

كما 30 نوفمبر السعودية × المكسيك 22:00

22 نوفمبر فرنسا × أستراليا 22:00

كما 22 نوفمبر الدنمارك × تونس 16:00

26 نوفمبر فرنسا × الدنمارك 19:00

كما 26 نوفمبر تونس × أستراليا 13:00

30 نوفمبر تونس × فرنسا 18:00

كما 30 نوفمبر أستراليا × الدنمارك 18:00

23 نوفمبر إسبانيا × كوستاريكا 19:00

كما 23 نوفمبر ألمانيا × اليابان 16:00

27 نوفمبر إسبانيا × ألمانيا 22:00

كما 27 نوفمبر اليابان × كوستاريكا 13:00

1 ديسمبر اليابان × إسبانيا 22:00

1 ديسمبر كوستاريكا × ألمانيا 22:00

ثم 23 نوفمبر بلجيكا × كندا 22:00

23 نوفمبر المغرب × كرواتيا 13:00

ثم 27 نوفمبر بلجيكا × المغرب 16:00

27 نوفمبر كرواتيا × كندا 19:00

أول ديسمبر كرواتيا × بلجيكا 18:00

كما الأول ديسمبر كندا × المغرب 18:00

24 نوفمبر البرازيل × صربيا 22:00

ثم 24 نوفمبر سويسرا × الكاميرون 13:00

28 نوفمبر البرازيل × سويسرا 19:00

28 نوفمبر الكاميرون × صربيا 13:00

2 ديسمبر الكاميرون × البرازيل 22:00

كما 2 ديسمبر صربيا × سويسرا 22:00

24 نوفمبر البرتغال × غانا 19:00

ثم 24 نوفمبر أوروجواي × كوريا الجنوبية 16:00

28 نوفمبر البرتغال × أوروجواي 22:00

28 نوفمبر كوريا الجنوبية × غانا 16:00

2 ديسمبر كوريا الجنوبية × البرتغال 18:00

ثم 2 ديسمبر غانا × أوروجواي 18:00

موعد مباريات دور الستة عشر كأس العالم في قطر 2022

مواعيد مباريات دور الستة عشر كأس العالم 2022 على النحو التالي:

التاريخ المنتخبات المباراة

3 ديسمبر أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

كما 3 ديسمبر كما أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

ثم 4 ديسمبر كما أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

كما 5 ديسمبر أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر ثم أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

كما 6 ديسمبر كما أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

مواعيد مباريات دور ربع النهائي كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات المباراة

أولاً، 9 ديسمبر الفائز في (53) × الفائز في (54) (58)

كما 9 ديسمبر (49) × الفائز في (50) (57)

ثم 10 ديسمبر (55) × الفائز في (56) (60)

كما 10 ديسمبر (51) × الفائز في (52) (59)

مواعيد مباريات دور نصف النهائي كأس العالم 2022

أما عن مواعيد ومباريات دور نصف النهائي كأس العالم 2022 على النحو التالي:

التاريخ المنتخبات المباراة

13 ديسمبر الفائز في (57) × الفائز في (58) (61)

ثم 14 ديسمبر كما الفائز في (59) × الفائز في (60) (62)

موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات المباراة

18 ديسمبر الفائز في (61) × الفائز في (62) (64)

ونصل بكم في مقالنا جدول مباريات كأس العالم PDF مونديال قطر بي دي اف - موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر، والذي لقي نسبة بحث كبيرة عبر محركات البحث في الوطن العربي.