ما سبب توقف آلاف الحسابات على تطبيق انستغرام..؟

توقفت آلاف الحسابات حول العالم على تطبيق انستجرام والتي طلبت من المتسخدمين تأكيد الهوية.

وحسب مستخدمون، فقد وصلتهم رسائل تأكيد الهوية عبر التطبيق وإعادة ادخال بيانات الحساب.

#إنستغرام يعلن عن خلل يحول دون وصول بعض المستخدمين إلى حساباتهم، ويؤكد أنه يبحث في الأمر ويسعى لحل المشكلة#instagramdown pic.twitter.com/eXeYc9tNV5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2022

ولم تعلق الشركة لتطبيق انستغرام هل هو مجرد خطأ، أم اختراق للتطبيق .