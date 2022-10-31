ما سبب توقف آلاف الحسابات على تطبيق انستغرام..؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:17 م
31 أكتوبر 2022
اعلان اسفل صورة الخبر

توقفت آلاف الحسابات حول العالم على تطبيق انستجرام والتي طلبت من المتسخدمين تأكيد الهوية.

وحسب مستخدمون، فقد وصلتهم رسائل تأكيد الهوية عبر التطبيق وإعادة ادخال بيانات الحساب.

ولم تعلق الشركة لتطبيق انستغرام هل هو مجرد خطأ، أم اختراق للتطبيق .

 

 

متعلقات