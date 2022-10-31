قصة سبب التنمر على الفنان الطفل فيصل العتيبي الشهير في السعودية صاحب البشرة السمراء

قصة سبب التنمر على الفنان الأسمر الطفل فيصل العتيبي الشهير في المملكة العربية السعودية ، وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي تصدر قصة هذا الطفل المشهورة في موهبته الفنية بامتلاكه صوت في غاية الروعة فيصل العتيبي حيث تضامن معه الآلاف من المواطنين وأكدوا على أنه لا يوجد في المجتمع العربي خاصة السعودي عنصرية سواء أكان في اللون أو البشرة أو الجنسية والقبيلة والجميع سواسية وهذا ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وقام فريق فلسطين اليوم في وضع كامل التفاصيل التي من خلالها سوف تتعرفون عليها بمجرد قراءة المقالة كاملة التي تضمن لكم صور ومقاطع فيديو للمشهور وهو التالي:

قصة سبب التنمر على الفنان الطفل فيصل العتيبي بالسعودية

وخلال الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم الاثنين 31-10-2022 وصل إلى قائمة التريند حيث تضامن عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، مع الفنان السعودي ومشهور مواقع التواصل الشاب #فيصل_العتيبي.

وجاء ذلك، عقب تعرضه للإساءة من قبل بعض متابعيه الذين تنمروا على لونه وشككوا بأصله وزعموا بأنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة. وبسبب ذلك رفض الغناء من جديد .من هو الطفل الأسمر الفنان السعودي فيصل العتيبي

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الطفل السعودي هو فيصل العتيبي وهو طفل من اصل سعودي يبلغ من العمر 16 عاما وهو يمتلك موهبة ساحرة في الغناء إذ دفع بعض النقاد والقراء في اختياره لافضل ظاهرة فنية لافتة في اوسكار سيدتي للعام 2018.

وبحسب ما تم تداوله قبل أعوام ، فإن الطفل السعودي فيصل العتيبي قام بغناء ذاك الاناني التي سجلت نحو 6 ملايين و93 ألف مشاهدة وهذه الاغنية ه للفنان الخشرمي في دويتو .

التنمر على الاسمر السعودي فيصل العتيبي

ما هي قبيلة وأصل الطفل فيصل العتيبي

ويقول الطفل الأسمر السعودي فيصل العتيبي أنه ينتمى أصوله إلى قبيلة عتيبة العربية وهي قبلية عربية عدنانية مشهورة في شبه الجزيرة العربية .

ونشير لكم وبحسب المراجع العربية ، إلى أن هذه القبيلة المعروفة عند العرب إذ يرجع نسب عتيبة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم.

عبد الحي علق على حالة التنمر التي تعرض لها الفنان الطفل فيصل العتيبي : "إياك وكسر الخواطر فإنها ليست عظاما تجبر بل أرواحٌ تقهر.. حنا في بلد ترفض العنصرية والله يعز الحكام ويحفظ وطنا🇸🇦 ، كلنا معك يا حبيب قلبي فيصل ".

صقر علق : "أصحاب سمو وأصحاب سمو ملكي من ذوي البشرة السمراء وهم ينتمون للأسرة الحاكمة، فلذلك سواد البشرة ليس عيبًا، بل هو إرادة من الله عز وجل، ومن أسبابه زواج الأبيض من السمراء أو العكس أو بشكل جيني بحت وكل ذلك بتقدير الله جل جلاله، العيب هو أن تملك عقلًا عنصريًا يجرح الآخرين".

أصيل النعماني: "هذا الشاب #فيصل_العتيبي الي اشتهر بصوته الجميل وروحه الطيبه للأسف الشديد انه صوته خله يكره حياته ونفسه بسبب العنصرية عينكم على الكومنت يخي متى تنقرض هذي العينات ولد حاله حال نفسه نكدو عيشته أتقو الله يخي كلنا بشر من طين الى متى ي طين الذهبي".