من هو الطفل الفنان الأسمر السعودي فيصل العتيبي وأصله وقبيلته وجنسيته ، وبعد الضجة التي احداثها متنمرون على هذا الفتى المشهور في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة والتي دفعته إلى أن يغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تضامن معه الآلاف من المواطنين والمتابعين داخل المملكة وخارجها وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري بالاجابة عن تساؤلات الجمهور التي رصدناها في هذا اليوم وإلى جانب ذلك نقلنا لكم بعض من التغريدات التي جاءت في حملة التضامن الرقمية معه فيصل العتيبي التي وصلت إلى قائمة التريند وعن التفاصيل يترتب على الجميع المتابعة حتى النهاية .

وبسبب عمليات البحث فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الإجابة عن تساؤل الجمهور حول من هو الطفل الفنان والأسمر السعودي فيصل العتيبي وأصله وقبيلته وجنسيته وتأتي هذه المقالة الهامة ضمن الجهود التي يقدمها الفريق على مدار الوقت فيي الإجابة عن جميع استفسارات الجمهور العربي في مواضيع مختلفة ومتنوعة ، والتفاصيل الكاملة في السطور التالية :

من هو الطفل الأسمر الفنان السعودي فيصل العتيبي

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الطفل السعودي هو فيصل العتيبي وهو طفل من اصل سعودي يبلغ من العمر 16 عاما وهو يمتلك موهبة ساحرة في الغناء إذ دفع بعض النقاد والقراء في اختياره لافضل ظاهرة فنية لافتة في اوسكار سيدتي للعام 2018.

وبحسب ما تم تداوله قبل أعوام ، فإن الطفل السعودي فيصل العتيبي قام بغناء ذاك الاناني التي سجلت نحو 6 ملايين و93 ألف مشاهدة وهذه الاغنية ه للفنان الخشرمي في دويتو .

ما هي قبيلة وأصل الطفل فيصل العتيبي

ويقول الطفل الأسمر السعودي فيصل العتيبي أنه ينتمى أصوله إلى قبيلة عتيبة العربية وهي قبلية عربية عدنانية مشهورة في شبه الجزيرة العربية .

ونشير لكم وبحسب المراجع العربية ، إلى أن هذه القبيلة المعروفة عند العرب إذ يرجع نسب عتيبة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم.

جنسية فيصل العتيبي ويكيبيديا

الطفل فيصل العتيبي

وخلال الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم الاثنين 31-10-2022 وصل إلى قائمة التريند حيث تضامن عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، مع الفنان السعودي ومشهور مواقع التواصل الشاب #فيصل_العتيبي.

وجاء ذلك، عقب تعرضه للإساءة من قبل بعض متابعيه الذين تنمروا على لونه وشككوا بأصله وزعموا بأنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة. وبسبب ذلك رفض الغناء من جديد .

عبد الحي علق على حالة التنمر التي تعرض لها الفنان الطفل فيصل العتيبي : "إياك وكسر الخواطر فإنها ليست عظاما تجبر بل أرواحٌ تقهر.. حنا في بلد ترفض العنصرية والله يعز الحكام ويحفظ وطنا🇸🇦 ، كلنا معك يا حبيب قلبي فيصل ".

صقر علق : "أصحاب سمو وأصحاب سمو ملكي من ذوي البشرة السمراء وهم ينتمون للأسرة الحاكمة، فلذلك سواد البشرة ليس عيبًا، بل هو إرادة من الله عز وجل، ومن أسبابه زواج الأبيض من السمراء أو العكس أو بشكل جيني بحت وكل ذلك بتقدير الله جل جلاله، العيب هو أن تملك عقلًا عنصريًا يجرح الآخرين".

أصيل النعماني علق : "هذا الشاب #فيصل_العتيبي الي اشتهر بصوته الجميل وروحه الطيبه للأسف الشديد انه صوته خله يكره حياته ونفسه بسبب العنصرية عينكم على الكومنت يخي متى تنقرض هذي العينات ولد حاله حال نفسه نكدو عيشته أتقو الله يخي كلنا بشر من طين الى متى ي طين الذهبي".