برشلونة يعلن إصابة كوندي وغارسيا

أعلن نادي برشلونة، أن مدافعيه، الفرنسي جول كوندي، والإسباني إريك غارسيا، تعرضا لإصابتين في الفخذ في المباراة التي فاز فيها الفريق على فالنسيا، أول أمس السبت.

وحقق برشلونة فوزا صعبا وثمينا على فالنسيا لحساب المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بهدف نظيف سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن غارسيا وكوندي لم يتمكنا من إكمال المباراة، حيث خرج المدافع الإسباني في الدقيقة 42 ، وتبعه الفرنسي في الدقيقة 74.

وقال برشلونة في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر"، إن كوندي يعاني من إجهاد في فخذه الأيسر، بينما تعرض غارسيا، الذي يأمل مثل زميله الفرنسي أن يستعيد جاهزيته البدنية قبل مونديال قطر، لإصابة وصفها النادي بأنها إجهاد في الورك الأيسر.

ولم يحدد النادي الكتالوني في بيانه، جدولا زمنيا بشأن موعد عودة الثنائي.

وغاب اللاعبان عن قائمة برشلونة التي أعلنها المدرب تشافي هرنانديز لمواجهة فيكتوريا بلزن غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريقين فقدا بشكل رسمي في الجولة الماضية حظوظهما في التأهل للدور المقبل، وستكون مواجهتهما غدا مباراة تحصيل حاصل.