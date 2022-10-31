صحيفة: الطاقة القطرية تدخل على خط مفاوضات التنقيب عن غاز لبنان

أفادت صحيفة "يسرائيل ديفينس" العبرية، اليوم الاثنين، أن شركة الطاقة القطرية تجري مفاوضات موازية مع شركة "توتال" الفرنسية وشركة "وإيني" الإيطالية حول تنقيب الغاز في لبنان.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن شركة الطاقة القطرية الحكومية تجري مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لشراء 30٪ من مشروع التنقيب عن الغاز قبالة الساحل اللبناني، وتجري الشركة مفاوضات موازية مع شركة "توتال " الفرنسية وشركة "إيني" الإيطالية حول ذات الموضوع.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي، لرويترز: إن شركة توتال توصلت لاتفاق مع الحكومة اللبنانية يقضي بموجبه أن تمتلك الشركة الفرنسية غالبية حقل الغاز مما يمهد الطريق لمفاوضات مع الشركة من قطر.

وكشفت عمليات البحث عن الغاز في شرق البحر المتوسط ومنطقة الشام عن وجود كميات كبيرة من الغاز، وازداد الاهتمام بها بشكل أساسي منذ حرب أوكرانيا عندما تعطلت طرق إمداد الغاز في أوروبا.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقًا وُصف بـ "التاريخي" في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.