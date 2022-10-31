إليك تردد قناة ميلودي دراما الجديد MELODY AFLAM 2023 بجودة HD على جميع الأقمار مباشر

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة ميلودي دراما أفلام أكشن MELODY AFLAM الجديد 2023 بجودة HDعلى القمر الصناعي نايل سات وعرب سات التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن ضبط خطوات تردد قناة ميلودي دراما أفلام الجديد على الرسيفر حيث رصد فريق فلسطين اليوم خلال الأيام الماضية القليلة عمليات بحث واسعة جدا على محرك جوجل الشهير وهي آخذة في التصاعد ، هذه القناة المصرية التي تعرض الأفلام والمسلسلات الجذابة تم تأسيسها في عام 2006 وما زالت تتفوق على معظم القنوات المحلية والعربية ، كما وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات يعكف الفريق على كتابتها في وضع كافة الترددات للقنوات العربية والأجنبية لا سيما الشهير .

فريق الموقع يقدم لكم تردد قناة ميلودي دراما أفلام أكشن MELODY AFLAM الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات حيث يمكن لجميع السادة الكرام من ضبط التردد على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة وبالتالي الاستمتاع في مشاهدة القناة في البيت والأماكن التي تفضلونها بكل اريحية تامة وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى النهاية وهو على النحو التالي: .

تردد قناة ميلودي دراما MELODY AFLAM الجديد 2023

تردد القناة معدل الترميز معامل الخطأ الإستقطاب القمر الصناعي 12417 27500 4/3 أفقي نايل سات 11526 27500 3/4 أفقي عرب سات

تعريف قناة ميلودي MELODY AFLAM

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة ميلودي افلام دراما أكشن الجديد 2023 وضعنا لكم معلومات عامة عن الفضائية التي يتابعها الملايين حيث تعد قناة تلفزيونية فضائية مصرية، وهي قناة خاصة بالأفلام .

كما أن هذه القناة التي يقع مقرها الرئيس في جمهورية مصر العربية تعمل على القمر نايل سات بدون تشفير وتعمل طوال اليوم ولمدة 24 ساعة يوميا ، كما ويصل ترددها إلى معظم الدول العربية .

تردد قناة ميلودي MELODY AFLAM





أفلام قناة ميلودي 2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى ابرز الأفلام من قناة ميلودي أكشن وهو على النحو التالي: أولا: فيلم أنا بضيع يا وديع. ثانيا: فيلم همام في أمستردام. ثالثا: فيلم حرامية في تايلاند . رابعا: يا أنا يا خالتي. خامسا: فيلم ياباني أصلي. خامسا: فيلم أمير الظلام. سادسا: فيلم حالة حب.