السفارة: جثماني شهيدي لقمة العيش "شراب" و"السماري" بطريقهما إلى غزة

أنجزت السفارة وبإشراف مباشر من القائم بالأعمال في اليونان يوسف درخم كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بنقل جثماني المرحومين خالد شراب ومصطفى السماري الى ذويهم في قطاع غزة، بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، وبمتابعة حثيثة من الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى اليونان مع الجهات اليونانية المختصة.

وسينقل الجثمانين بعد ظهر اليوم باتجاه الأراضي المصرية وبالتنسيق الكامل وبجهود حثيثة من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لنقلهما الى قطاع غزة.

في هذا الاطار، تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين من ذوي وعائلة المرحومين آل شراب وآل سماري الكرام بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد شهيدي لقمة العيش بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.