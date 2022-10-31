الإعلان عن كشف أسماء المسافرين غدًا الثلاثاء عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2022/36) هنـــــــا ، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/42) هنــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.