السياحة بغزة تنشر قائمة بأسماء مكاتب السياحة والسفر المرخصة لعام  2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:55 م
31 أكتوبر 2022
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نشرت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة اليوم الاثنين 31/10/2022، قائمة عن المكاتب المرخصة لعام 2022 والبالغ عددها 60 مكتب سياحة وسفر والمستوفاة لشروط الجودة  في تقديم فضلى الخدمات السياحية وفق النظام السياحي المعتمد، والذي يُحقق شروط وسلامة الإجراءات السياحية  لأبناء شعبنا الفلسطيني .

ودعت الوزارة في بيان نشرته عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المواطنين الالتزام بالتعامل مع المكاتب المرخصة والتي عليها رقابة وتفتيش ومتابعة دائمة من إدارة التفتيش السياحي  بالإدارة العامة للمهن السياحية ، وتصوب  أوضاعها الإدارية والقانونية  وفق القانون و المصلحة العامة.

وحذرت الوزارة، المواطنين من  التعامل مع المكاتب العشوائية والتي قد تمارس عمليات النصب والاحتيال والتغرير، بالمواطنين والطلبة أصحاب الحاجة للسفر والمعاملات الخارجية، مؤكدة علي ملاحقتها لهم واحالة من يثبت بحقه مخالفة للجهات القضائية .

وأوضحت الوزارة أن جمعية وكلاء السياحة والسفر هي الجمعية المعتمدة  للمكاتب السياحية والموقعة معها مذكرة تفاهم تخدم النهوض بالقطاع السياحي  وتتعاون  معها بحل الإشكاليات التي تعترض العمل .

وأكدت الوزارة سعيها الدؤوب  للحفاظ علي الموروث التاريخي  للشعب الفلسطيني ، والنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز فرص الاستثمار الاقتصادي المحلي. 

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