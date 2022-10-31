عدد قياسي: الشاباك يحبط حوالي 300 عملية للمقاومة خلال 2022

قالت تقارير "إسرائيلية" اليوم الاثنين 31/10/2022، أن العام الحالي 2022 شهد عدداً قياسياً في العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" أدت لمقتل 25 قتيلاً منذ بدايته.

وذكر تقرير " ريشت بيت"، أنه بعد شهرين فقط، سيصل العام 2022 إلى نهايته، لكنه منذ الآن يسجل معطيات قاسية: 25 قتيلًا في 2204 عمليات منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2015 كاملًا، وهو العام الذي نشبت فيه موجة "عمليات السكاكين"، بلغ العدد 29 قتيلًا في 2.558، فيما تم تجاوز خط الـ 20 قتيلًا أيضًا في 2021، العام الذي انطلق فيها الجيش الإسرائيلي لعملية "حارس الأسوار" ونفذت فيه 2.135 عملية.

ونوه التقرير إلى أن العمليات الكبيرة التي استطاع الشاباك احباطها خلال العام بلغت 300 عملية والتقدير "الإسرائيلي" انها لو لم تحبط هذه العمليات لبلغ عدد القتلى "الإسرائيليين" هذا العام اكثر من 200 قتيل.



