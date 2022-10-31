كم باقي على رمضان 2023 العد التنازلي لرمضان-موعد شهر رمضان في مصر يسأل كثيرون عن موعد شهر رمضان المبارك ١٤٤٤ ٢٠٢٣، في كل الدول العربية والإسلامية، وخاصةً في الجمهورية العربية المصرية، لذا يجري البحث كثيراً عبر محركات البحث جوجل عن العد التنازلي لشهر رمضان وموعد شهر رمضان في مصر، كما يجري البحث عن موعد هلال شهر رمضان المبارك 2023، فشهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل عام ميلادي، بل يتراجع تاريخ رمضان في التقويم الغريغوري حوالي 11 يومًا كل عام بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية، لذا يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لمعرفة كم باقي على رمضان 2023 العد التنازلي لرمضان-موعد شهر رمضان في مصر

موعد شهر رمضان في مصر 2023

ووفقاً للحسابات الفلكية، بسيبدأ شهر رمضان لسنة 2023 مـ ، 1444 هـ . يوم الأربعاء 22 أو الخميس 23 مارس 2023 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 29 يوم لهذه السنة، حيث أن ليلة تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

كم باقي لرمضان 2023

شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية، وسمي الشهر شهرا لشهرته، وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله،

والصحيح أنه اسم للشهر، سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة،

ويسبقه شهر شعبان، ويعقبه شهر شوال، وأيام شهر رمضان من كل عام هي الفترة الزمنية للصوم المفروض على المسلمين، وقد ذكره الله في القرآن بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ويسمى كذلك عند المسلمين، ويقال عند إضافة الصوم إليه: «صوم شهر رمضان»،

ووقع الخلاف في تسميته رمضان من غير إضافة كلمة: «شهر»، في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، ذكرها النووي وغيره

العد التنازلي لرمضان

الأول: قول أصحاب مالك: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: «شهر رمضان»،وقالوا: أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد.

الثاني: قول ابن الباقلاني وأكثر الشافعية: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر؛ فلا كراهة وإلا فيكره قالوا: فيقال: صمنا رمضان قمنا رمضان ونحو ذلك، ولا كراهة في هذا، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك.

الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وصوبه النووي في شرح صحيح مسلم.

موعد شهر رمضان في الأعوام السابقة

رمضان عام 2022/ 1443: بعض الدول بدأت الصيام يوم السبت 2-4-2022، والبعض الآخر يوم الأحد 3-4-2022

رمضان عام 2021/ 1442: بعض الدول بدأت الصيام يوم الاثنين 12-4-2021، والبعض الآخر يوم الثلاثاء 13-4-2021

رمضان عام 2020/ 1441: بدأ الصيام في معظم الدول يوم الجمعة 24-4-2020

رمضان عام 2019/ 1440: بدأ الصيام في معظم الدول يوم الاثنين 6-5-2019

رمضان عام 2018/ 1439: بدأ الصيام في معظم الدول يوم الخميس 17-5-2018

رمضان عام 2017/ 1438: بدأ الصيام في معظم الدول يوم السبت 27-5-2017

رمضان عام 2016/ 1437: بدأ الصيام في معظم الدول يوم الإثنين 6-6-2016

رمضان عام 2015/ 1436: بدأ الصيام في معظم الدول يوم الخميس 18-6-2015