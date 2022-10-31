السعوديون يثيرون الجدل: يتحولون إلى زومبي في ويكند الرعب

في أمر مثير للجدل، احتفل عدد من السعوديين بالهالوين، عبر ارتداء أزياء تنكرية مرعبة، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث عاش أهالي الرياض أجواء لأول مرة مع تنظيم فعالية "ويكند الرعب" في منطقة بوليفارد رياض سيتي، التي تُعد من أهم وأشهر مناطق موسم الرياض 2022 في نسختها الثالثة والذي يحمل شعار "فوق الخيال".

السعوديون يتحولون إلى زومبي في ويكند الرعب ببوليفارد الرياض

وأظهرت الصور المنتشرة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي الأجواء الاحتفالية التنكرية التي عاشها رواد موسم الرياض ضمن فعاليات "ويكند الرعب" ليلة أمس الخميس، 27 أكتوبر، والتي ستستمر لليوم الجمعة 28 أكتوبر.





وشهدت ميادين البوليفارد وأروقة وينتر وندرلاند شخصيات متنوعة مثل باتمان وسبايدر مان والجوكر وتوماس "تومي" شيلبي، والكثير من الشخصيات الزومبي المرعبة وشخصيات إنمي شهيرة للذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات.

كما حضر حشد كبير من الزوار أكبر حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وأفلام هوليود وفنون القتال.

ونشرت هيئة الترفيه عبر حسابها على "تويتر" صورًا وثقت انطلاق أكبر حفلة تنكرية في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وساهم موسم الرياض في مضاعفة عدد الزوار والحضور للمنطقتين، حيث أتاح الدخول المجاني لكل من يرتدي أزياء الحفلة، كما امتلأت الشاشات المربعة في بوليفارد بمشاهد الأزياء التنكرية، والتصاميم والأنماط المختلفة للأزياء التي يرتديها الزوار.



تم السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

تم السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي مجانًا للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

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بوليفارد رياض سيتي 2022

تعتبر منطقة بوليفارد رياض سيتي من أكبر وأهم وأشهر المناطق الترفيهية ضمن موسم الرياض 2022-2023، وتتميز كل منطقة فرعية بمجموعتها الخاصة من الأنشطة والمطاعم والفعاليات والمنافذ التي تلبي احتياجات جميع الزوار.

وتضم منطقة بوليفارد رياض سيتي مجمعًا تجاريًا مكشوفًا للكثير من العلامات التجارية العالمية الكبيرة، وعدة مشاريع عالمية أبرزها فندق 5 نجوم مصمم على طراز بوتيك هوتيل.

أما من الخارج، تضم منطقة لكبار الزوار، وممشي طويل يصل لخمس مائة متر، ونادٍ صحي.

ويحاكي أحد أقسام بوليفارد رياض سيتي شارع تايمز سكوير في نيويورك، وهناك أيضًا أقسام حديقة وتروكاديرو المستوحاة من تصميم شارع كوفنتري في لندن.