هيئة الأسرى: المصاب نور الدين النتشة في وضع صحي مستقر  

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين 31/10/2022، أن حالة المصاب نور الدين النتشة ( 17 عاماً) من مدينة الخليل بالضفة المحتلة، مستقرة.

وأفاد محامي الهيئة كريم عجوة، بعد زيارته أن المصاب النتشة المتواجد في قسم العظام داخل مستشفى "شعاريه تصيدك"، خضع لعملية في منطقة أسفل الرجل اليسرى، وتم وضع أسياخ لتثبيت العظم.

وأشار عجوة إلى أنه من المقرر أن تجرى له بعد عدة أيام عملية أخرى، سيتم خلالها إزالة الاسياخ ووضع بلاتين وجبص في مكان الإصابة في اسفل الرجل اليسرى.

علما أن نور الدين، كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي 25/10/2022.