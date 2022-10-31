مخابرات السلطة تواصل اعتقال أحد كوادر الجهاد في طولكرم

يواصل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال المحرر عماد أحمد أبو عصبة (34 عامًا) أحد كوادر الجهاد الإسلامي من بلدة علار في محافظة طولكرم، بالضفة المحتلة.

والمحرر أبو عصبة أسير سابق في سجون الاحتلال أمضى 33 شهراً، كان آخرها بتاريخ 5 نوفمبر عام 2020م، وهو المعيل لوالدته المريضة التي تعاني من عدة أمراض، ومتزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

وأقدم جهاز مخابرات السلطة على اعتقاله في 26 أكتوبر 2022م الجاري، حيث إنه ما زال معتقلاً إلى الآن دون توجيه أي تهمة له، أو الكشف عن تفاصيل وأسباب الاعتقال، فيما تطالب عائلته بضرورة الإفراج العاجل عنه.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.