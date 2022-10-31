فيديو عيد الهالوين في السعودية 2022.. الهالوين في السعودية فيديو وصور، أحدث احتفال بعض المارة في المملكة العربية السعودية بعيد الهالوين الذي يصادف اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، وهو ما أحدث جدلا واسعا وانتقادا كبيرا في أوساط الشارع السعودي، معتبرين أن الذي يحدث تشبها بالغرب ولا يمت لديننا الحنيف بأي صلة لاسيما وأن السعودية تعتبر من أهم بلاد المسلمين كون الكعبة المشرفة متواجدة فيها وكذلك الحرمين الشريفين، لهذا لقي الحدث في السعودية انتقادا كبيرا من الآلاف من المسلمين.

فضيحة عيد الهالوين في السعودية فيديو

الغرب الأجانب يمارسون هواياتهم في الاحتفال بمثل هذه الأعياد، لكن أن يحتفل بها بلد مسلم فهذا الخطير في الأمر، فيديو عيد الهالوين في السعودية 2022.. الهالوين في السعودية فيديو وصور، لأن الناس في الغرب لا يقيدهم أي عادات أو تقاليد أو أي شيء في مثل هذه الاحتفالات فهم ينتظرونها على أحر من الجمر، لكن البلاد المسلمة تقيدها عادات وتقاليد إسلامية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فضيحة عيد الهالوين في السعودية فيديو، اليت حدثت في شوارع السعودية.





فيديو الهالوين في السعودية

يبحث العرب الآن عن، فيديو الهالوين في السعودية، حيث إنها من العادات الدخيلة على مجتمعنا العربي والمسلم، وهو ما أثار استغراب وحيرة واستنكار الناس في معظم البلاد العربية، حيث تشير مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين في شوارع الرياض إلى التغير الحاصل في المملكة العربية السعودية التي كانت تعتقل كل من يفكر في إحياء هذه "المناسبة الغربية"، لكن حدث هذا بالفعل في المملكة على مرآى الناس أجمعين.

كسعودية أقول عذرا رسول الله 😭

لقد اتبعنا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وعادة بعادة .. واستجلبنا أقذر ماعندهم من الأشخاص والعادات ، حتى كادت تضيع هويتنا العربية الإسلامية ...

اللهم إن هذا منكر لاأفعله ولاأرضى به .#الهالوين_في_السعودية #الهالويين_فى_ارض_الحرمين pic.twitter.com/B0F9walTg7 — 🇸🇦 بنان الثبيتي 🇸🇦 (@banan200200) October 30, 2022

عيد الهالوين في السعودية 2022

الآلاف من الناس استنكروا فعل ابعض في تقليد الغرب والاحتفال بعيد الهالوين في شوارع ومناطق عدة في المملكة العربية السعودية، كونها بقيت لسنوات عدة تمنع إقامة مثل هذه الاحتفالات الغربية، وتعتقل من يحاول إحيائها، وتحاربها بكل الطرق، لكن رأينا هذا العام والناس ترتدي أزياءً تنكرية مخيفة كعبدة الشيطان ومصاصي الدماء، وأفلام الرعب، وتجول شوارع السعودية، عيد الهالوين في السعودية 2022، وهو ما دفع العالم للحديث عنهم باستغراب واستنكار شديدين، فيديو عيد الهالوين في السعودية 2022.. الهالوين في السعودية فيديو وصور.