المالية: قرارات مهمة بشأن شريحة من موظفي قطاع غزة

أعلنت نقابة الموظفين في غزة اليوم الاثنين 31/10/2022، عن جملة من القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، بشأن شرائح مختلفة من الموظفين.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم صرف 50% من كشف المستحقات الخاص بأطفال الأنابيب لمن تجاوز أعمار زوجاتهم 40 عام، فيما سيتم استكمال عملية الصرف لبقية الطلبات من نفس الفئة العمرية بداية شهر ديسمبر القادم.

كما ستستكمل عملية الصرف لباقي الطلبات الأخرى الخاصة بأطفال الأنابيب في الأشهر التي تليها.

وسيتم تسديد الرسوم الجامعية من المستحقات في جامعات الأزهر والأقصى والقدس المفتوحة، مرهون بموافقة تلك الجامعات على الأمر.

فيما تستعد وزارة المالية لتسديد جزء من الرسوم بنظام المقاصة في حال موافقة تلك الجامعات.

وأكدت النقابة، أنها ستتواصل مع تلك الجامعات من أجل الخروج برؤية تسمح بالاستفادة من المستحقات بتسديد الرسوم الجامعية.