أسيرات الدامون يواصلن إغلاق القسم وجلسة حوار منتظمة

تواصل الأسيرات، اليوم الاثنين 31/10/2022، في سجن الدامون "الإسرائيلي" إغلاق القسم احتجاجًا على استمرار سياسة الإهمال الطبي ومواصلة عزل الأسيرتين أزهار عساف ونوال فتيحة.

وأفادت وزارة الأسرى في قطاع غزة بشأن آخر المستجدات بخصوص أوضاع الأسيرات داخل سجن الدامون، أن الأسيرات يغلقن منذ يوم الخميس الماضي القسم، احتجاجًا على استمرار سياسة الإهمال الطبي ومواصلة عزل الأسيرتين عساف وفتيحة.

وبينت الوزارة، أن إدارة سجن الدامون فرضت عقوبات جماعية على الأسيرات أبرزها منعهن من استخدام الهاتف العمومي للتواصل مع أهاليهن، ومنع زيارة المحامين.

وتوقعت وزارة الأسرى، جلسة حوار منتظرة اليوم مع إدارة سجن الدامون لوقف العقوبات وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل يوم الخميس وتلبية مطالب الأسيرات المتمثلة في وقف سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وتحسين ظروف الحياة المعيشية للأسيرات.