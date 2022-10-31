عشرة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم الاثنين 31/10/2022، عشرة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.

والأسرى هم:

من محافظة أريحا/

◼️الأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش (56 عامًا) من مخيم "عين السلطان"..

◼️والأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم (53 عامًا).. وهما محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 1989، وأمضيا 33 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة رام الله/

◼️الأسير عاطف حسين جبر أبو عليا (54 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 13 عاما في السجون.

ومن جنين/

◼️الأسير منصور قاسم منصور أبو عون (41 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في السجون.

◼️والأسير توفيق أحمد توفيق ربايعة (38 عاماً) من قرية ميثلون قضاء جنين، المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في السجون. ◼️والأسير نبيل جمعة طاهر مغير (40 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين المحكوم بالسجن 24 عامًا و4 شهور، ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 21 عامًا في السجون؛ والمغير هو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، وأحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون في الدورة السابقة، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي

ومن مدينة الخليل/

◼️الأسير خليل محمود يوسف أبو عرام (55 عامًا) من بلدة يطا، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة..

◼️والأسير موسى عودة علي مخامرة (43 عامًا) من بلدة يطا، المحكوم بالسجن 30 عامًا.. وهما معتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 20 عامًا في السجون.

من مدينة بيت لحم/

◼️الأسير مهند محمد محمود العزة (44 عامًا) محكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة/

◼️الأسير تامر كمال سالم الطرشة (قديح) (38 عاماً) من مدينة خانيونس، المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.