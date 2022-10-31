الذكرى السابعة عشر لاستشهاد المجاهدين جهاد زكارنة وأرشد كميل

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد جهاد عويضات "زكارنة"

ميلاد فارس: بتاريخ 24 أغسطس عام 1985م كانت بلدة قباطية في محافظة جنين على موعد مع فارسها جهاد محمد عويضات "زكارنة" لعائلة فلسطينية من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقدمت من أبناءها الشهداء، فعائلته قدمت 3 من أبناءها شهداء على طريق القدس، وهم الشهيد جهاد وعز الدين وثائر، كغيرها من العوائل التي حملت هم القضية وأخذت على عاتقها مقاومة الاحتلال.

في صفوف الجهاد: انضم فارسنا جهاد إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وكان من المجاهدين الأشداء الذي كان له بصمة في ميدان المواجهة ومقارعة العدو، فكان من المرابطين على ثغور مخيم جنين لصد التوغلات الصهيونية، كما أتقن صناعة العبوات الناسفة التي كانت تستخدم في تفجير الآليات.

تعرض فارسنا للاعتقال في سجون الاحتلال عقب اغتيال شقيقه ثائر، وبعد خروجه من السجن خرج أشد صلابة وعنفوان من ذي قبل، فقد كان لاسشتهاد شقيقه الأثر في إكمال الطريق الذي بدأه شقيقه، فأصبح من أبرز مجاهدي سرايا القدس في جنين وأصبح مطاردًا للاحتلال الذي حاول جاهدًا الوصول إليه بكل الطرق والسبل وقد كان على علاقة وثيقة مع رفيق دربه الشهيد أرشد كميل

الشهيد المجاهد أرشد كميل

ميلاد فارس: قباطية التي طالما خرج من رحمها الشهداء والمجاهدين، كانت بتاريخ 17 أغسطس 1984م على موعد مع فارسها أرشد أحمد كميل لعائلة مجاهدة من عوائل فلسطين التي قدمت من أبناءها الشهداء فشقيقه الشهيد محمد أحمد كميل، وعمه استشهد عام 1969م في مواجهات مع الاحتلال، وتعرض منزل والده للهدم كونه من المناضلين الفلسطينيين القدامى.

في صفوف الجهاد التحق فارسنا أرشد بصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغر سنه وهو ابن الـ17 ربيعًا، وقد فتح عينيه على جرائم الاحتلال والإرهاب الصهيوني، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م انضم فارسنا إلى صفوف الجناح العسكري سرايا القدس، حيث برع في الكمائن وصناعة العبوات الناسفة التي أرَّقت جيش الاحتلال، وكان له الشرف في التصدي للقوات الغازية وعمليات إطلاق النار التي تستهدف جنود العدو.

شهداء على طريق القدس: بتاريخ 31 أكتوبر عام 2005م كان الفارسان جهاد وأرشد على موعد مع الشهادة بعد اقتحام قوات صهيونية خاصة مدعومة بالآليات العسكرية وبغطاء جوي من الطائرات منطقة بدرية في قباطية حيث تم محاصرة الشهيدين فخاضا اشتباكًا بطوليًا استمر لأكثر من 7 ساعات انتهى بارتقاء الفارسين ومقتل جنديين وإصابة 4 آخرين.