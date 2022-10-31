ما تأثير الأرق على القلب والأوعية الدموية؟

كشف البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، عن تأثير سوء النوم في العديد من أعضاء وأنظمة الجسم وخاصة في القلب والأوعية الدموية.

وأشار الأكاديمي، إلى ضرورة تقدير النوم حق قدره، لأن أهميته لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية. ولأن الأرق، ليس حالة الشخص فقط، بل هو خطوة نحو الإصابة بعدد من الأمراض.

وقال: قبل كل شيءـ يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.

وأضاف: "أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعا قصور القلب،" لافتا إلى أن اسباب سوء النوم هي: فراش غير مريح أو ظروف النوم، ويقول: "يجب ألا تكون غرفة النوم ساخنة".

وتابع: "كما يؤثر في نوعية النوم، التغير المتكرر لمكان النوم والإجهاد والاكتئاب وسوء التغذية. لذلك من أجل النوم الجيد، يجب الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت دائما حتى في أيام العطل".

وختم تصريحاته بالقول: "بالطبع الشعور بالألم لا يسمح بنوم جيد".