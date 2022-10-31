بالفيديو 130 قتيلاً بانهيار جسر معلّق في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 130 قتيلًا على الأقلّ حسبما أكّد مسؤول في الشرطة اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022.

وقال مسؤول في شرطة مدينة موربي: إنّ "الحصيلة ارتفعت إلى 130 قتيلا".

وتسبب انهيار الجسر بسقوط مئات الأشخاص في النهر أسفل الجسر الذي يعود بناؤه للحقبة البريطانية وجرى ترميمه الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، أمس، قال ديفيندراسين جاديجا، وهو مسؤول كبير في قسم الإطفاء، إن "حصيلة القتلى وصلت إلى 90"، ارتفاعا من 77 سبق الإعلان عنها مساء الأحد، فيما كانت الحصيلة الأولية التي أعلنت عنها السلطات الهندية، تفيد بمصرع 30 شخصا.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" المحلية عن مستشفى مدني أن "حصيلة قتلى الانهيار وصلت إلى 77"، ارتفاعا من 68 أعلنت عنها السلطات الإقليمية، مساء اليوم.

ولاحقا، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير هنديّ لم تسمّه، القول: "40 قتيلا على الأقل، جرّاء انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات غربي البلاد".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول هنديّ اسمه بريجيش مرجا، القول إنه "تم العثور على ثلاثين جثة حتى الآن. عملية الإنقاذ مستمرة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 350 شخصا كانوا على الجسر حينما انهار، فيما نقلت وسائل إعلام محلّية أخرى عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني، حينما انهار الجسر.

وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" نقلا عن مسؤولين صحّيين محليين، بأن عدد القتلى بلغ 32 على الأقل؛ لكن هارش سانغافي، وزير الداخلية في ولاية غوجارات، قال إن حصيلة القتلى هي سبعة.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.

وكتب مكتبه عبر "تويتر" أن مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ"..

وأضاف "وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر و(من السلطات) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

وفي الخامس من الشهر الجاري، لقي 31 شخصاً على الأقل، مصارعهم، إثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند، بحسب ما أفادت الشرطة، حينها.

وكان على متن الحافلة نحو 45 شخصًا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر في مقاطعة أوتارانتشال، عندما انحرف السائق بها، ما تسبب في سقوطها من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الجرف.