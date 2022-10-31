طقس فلسطين.. انخفاض آخر على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2022/10/31: أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدل نهاراً بارد ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.