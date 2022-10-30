سعر غرام الذهب النهاردة الاثنين 31 اكتوبر 2022 في مصر | أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري

سعر غرام الذهب النهاردة الاثنين 31 أكتوبر 2022 في مصر، تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث متواصلة عن أسعار الذهب في مصر، و خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الذهب بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي 2% قبل عدة أيام، حيث هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 لليوم الثاني على التوالي ترقبا لأداء الدولار، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31-10-2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بنحو 2% في اجتماع استثنائي له، حيث ووصلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بموجب الزيادة الجديدة إلى 13.25% و 14.25% على الترتيب.

وأدى هذا القرار لارتفاع الذهب بدلا من انخفاضه، نظرا لأن العديد من الأفراد سعوا لاستبدال الجنيه المصري بأصول ثابتة مثل الذهب رغم كونه لا يدر مكاسب وسط مخاوف من مواصلة الجنيه المصري لهبوطه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر الذهب عيار 21 ليسجل 1205 جنيهات للشراء و1215 جنيها للبيع مقابل 1215 جنيها للشراء و1225 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة آي صاغة.

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1377.25 جنيه والبيع 1388.5 جنيه، مقابل 1388.5 جنيه للشراء، و1400 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وسجل عيار 18 انخفاضا ليبلغ سعر الشراء 1032.75 جنيه، والبيع 1041.5 جنيه، مقابل 1041.5 جنيه للشراء، و1050 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس.

أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 10710 جنيهات للشراء و9720 جنيها للبيع، مقابل 10795 جنيها شراء والبيع 9800 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق.