أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 31 -10- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن أسعار الدولار في سوريا، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين مقابل الليرة السورية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 31-10-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة هذا المقال حتى النهاية، آملين ان ينال على إعجابكم.

سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 31-10- 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).

وخلال تعاملات الشهر الماضي سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء بعد تخطي الدولار عتبة 5 آلاف ليرة.





سعر الدولار مقابل الليرة اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 31-10- 2022 لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 5180 ليرة للشراء، و5210 ليرة للبيع، مقابل 5170 ليرة للشراء، و5200 ليرة للبيع خلال تداولات أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات الأجنبية في السوق السورية السوداء.

سعر اليورو والاسترليني في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5169 ليرة للشراء، و5204 ليرة للبيع، مقابل 5169 ليرة للشراء، و5204 ليرة.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، نحو 6007 ليرة للشراء، و6052 ليرة للبيع ماقبل 5986 ليرة للشراء، و6031 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1377 ليرة للشراء، و1388 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا، اليوم، نحو 1408 ليرات للشراء، و1419 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 16780 ليرة للشراء، و16902 ليرة للبيع