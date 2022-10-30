أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، شهدت أسعار الذهب في السودان استقراراً في تعاملات اليوم الاثنين، و ذلك بعد مكاسب شهدتها أسواق الذهب في السودان مع تعافي الطلب مؤخرًا بحركة التعاملات.

أسعار الذهب في السودان اليوم

إن أسعار الذهب من العيارات المختلفة من أكثر ما يبحث عنه المتابعون عبر محرك جوجل الشهير، و لذلك نحن في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نحرص على تحديث أسعار الذهب بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022.

أسعار الذهب اليوم

وقد استقر متوسط سعر الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

أسعار الذهب اليوم في السودان

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم، خلال تعاملات اليوم، عند مستوى 30.287 ألف جنيه (52.95 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا في السودان) اليوم، نحو 26.501 ألف جنيه (46.33 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان اليوم، نحو 22.715 ألف جنيه (39.71 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي في السودان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 17.667 ألف جنيه (30.89 دولار).

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في السودان، نحو 941.913 ألف جنيه (1647 دولارًا). وبلغ سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم نحو 212.011 ألف جنيه (370.65 دولار).