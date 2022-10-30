أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، تعتبر أسعار الذهب من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث المعروفة، مثل محرك جوجل، لا سيما التجار و المستثمرين و المهتمين بعالم المال و الأعمال، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم" بشكل يومي أسعار الذهب في الأردن من مختلف العيارات، و في مقالنا هذا نوضح أخر تحديث لأسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022.

أسعار الذهب في الاردن اليوم

شهدت أسعار الذهب استقراراً في الأردن، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، وسط تراجع حاد في البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

و ثبت سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، عند نحو 37.54 دينار (52.95 دولار)، وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

و استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 32.85 دينار (46.33 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن بتعاملات اليوم نحو 28.16 دينار أردني (39.71 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 262.80 دينار (370.65 دولار)، فيما سجل سعر الأوقية اليوم في الأردن نحو 1168 ديناراً (1647 دولاراً).