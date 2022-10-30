أسعار الدولار في لبنان اليوم الإثنين 31-10-2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الموضوعات عن أسعار العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في لبنان اليوم الإثنين، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن أسعار الدولار في لبنان، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار في لبنان اليوم الإثنين 31 -10- 2022، ولمعرفة اسعار الدولار في لبنان نرجو متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال اعجابكم.

سعر الدولار في لبنان

واصل سعر الدولار اليوم في لبنان تراجعه خلال اليوم الإثنين 31-10-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

صعود الليرة مقابل الدولار

وشهدت الليرة اللبنانية مؤخرا دعماً قويا، وذلك بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بشرق المتوسط مع "إسرائيل"، ومفاوضات الترسيم أيضاً مع سوريا.

ويتوقع الخبراء أن يتمكن من تحقيق فوائد اقتصادية في حال استكمال ترسيم الحدود مع سوريا، والتي من المتوقع أن تثمر عن نتائج إيجابية قبل نهاية العام الجاري.

كما يشهد سعر الليرة في لبنان حالياً، دعما أيضا بسبب مساعي بيروت لتطبيق الحوكمة والشفافية لدى القطاعات المؤسسية بالدولة، وذلك استجابة لروشتة الإصلاح الاقتصادي التي يشترطها صندوق النقد الدولي.





سعر الدولار اليوم في لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم الإثنين 31-10- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 36.500 و36.600 ليرة لكل دولار واحد، مقابل 36.800 و36.900 ليرة لكل دولار واحد عند إغلاق تداولات أمس، بحسب منصة "lirarate.org" لرصد سعر الدولار مقابل الليرة في السوق اللبنانية السوداء.

الأزمة الاقتصادية

ويواجه الاقتصاد اللبناني مصاعب جمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة جعلت عملة البلاد في وضع حرج خاصة في ظل استمرار غموض الوضع السياسي في البلاد.

ويسعى لبنان للخروج من أزمة اقتصادية تسبب في تزايد مستويات الفقر بين اللبنانيين إضافة إلى اضطراب النظام المصرفي لديه.





التداولات على منصة صيرفة

وسجل حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) في ختام تداولات الجمعة الماضي نحو 26 مليون دولار، بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.