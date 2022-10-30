راصد جوي: مزيد من الانخفاضات التدريجية على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ المزيد من الانخفاضات التدريجية على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس أكثر برودة من المعتاد خاصة في ساعات الليل.

و توقع الراصد الجوي هطول زخات أمطار في بعض الفترات فوق بعض المناطق.

و حول حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الاثنين، أوضح موقع "طقس فلسطين" أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو الخريفي المثالي نهاراً والمائل للبرودة إلى بارد ليلا، مشيراً الى أن هناك فرصة سانحة لزخات من الأمطار في بعض الفترات. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

يكون الجو يوم الثلاثاء غائم وماطر، حيث يبقى الجو خريفياً بشكل كامل، وتغطي السماء كميات من السحب كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية، مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة الى بارد.

أما يوم الأربعاء، فتبقى درجات الحرارة منخفضة بالعموم وحول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني . وتحوم الحرارة في المناطق الجبلية بين 18 و 20 درجة مئوية فقط. وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار بفترات متباعدة. ليلاً يسود جو بارد . الرياح تكون غربية الاتجاه.

و يكون الجو الخميس غائم جزئياً، و لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو خريفياً لطيفاً نهاراً ومائلاً للبرودة الى بارد في ساعات الصباح والمساء والليل. تتراجع حظوظ التساقط المطري بشكل كبير . بينما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب. والله تعالى أعلى وأعلم.