تين هاج يرد على رسالة جوارديولا إلى مانشستر يونايتد..

رد الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على رسالة نظيره في مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا.

وكان جوارديولا صرح بأن مانشستر يونايتد من وجهة نظره قريب من العودة لوضعه الطبيعي، وهو المنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإنحليزي.

وقال تين هاج في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أنه تسرع بعض الشيء، حينما قال ذلك، بدليل أننا في الشوط الثاني ضد وست هام، كان علينا أن ندير الأمور بشكل أفضل، لكن الروح التي لدينا رائعة".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه وست هام 1-0 في الجولة رقم 14 من الدوري الإنجليزي، ليرتقي للنقطة 23 في المركز الخامس بفارق نقطة عن نيوكاسل الرابع.

وأضاف تين هاج: "عامة هي مجاملة لطيفة من جوارديولا ولكنها متسرعة، حيث أرى أيضًا مجالًا كبيرًا للتحسين في طريقة لعبنا، وذلك إذا أردنا التنافس على المراكز الأربعة الأولى".

وأردف: "نحن لا يزال لدينا عمل كبير، وهامش التطور مستمر معنا، خاصة وأنا طموحاتنا ليس لها حدود لأن هذا النادي يجب أن يعود إلى مكانته".