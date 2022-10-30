أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين 31-10-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري الذي انخفضته قيمته بشكل كبير جداً، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين والارتفاع الكبير الذي طرأ على سعره، لذلك تبحث نسبة كبيرة من الناس في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في مصر، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمة، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين 31-10-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من المتابعين متابعة المقال للنهاية.

أسعار الدولار في مصر اليوم

تخطى سعر الدولار اليوم الإثنين 31-10-2022، حاجز الـ24 جنيها مصريا لأول مرة في تاريخه، في البنوك العاملة بالسوق المصري.

جاء ذلك بعد جلستي عمل من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بالتعامل على المشتقات المالية للجنيه، وترك سعر الدولار أمام الجنيه لآليات العرض والطلب.





سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفيما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 22.99 جنيه للبيع و22.85 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي، قفزت أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 24.20 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 23.15 جنيه للشراء في مقابل 23.20 جنيه للبيع، كما سجل نفس الأسعار في بنك مصر الحكومي.





سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك في مصر

وسجل سعر الدولار في 7 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المصرية 24.10 جنيه للشراء مقابل 24.20 جنيه للبيع وفقاً للأسعار المتداولة وهي بنوك، المصرف المتحد وبنك قناة السويس وكريدي أجريكول مصر والبنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس وبنك SAIB وبنك بلوم.

قرار البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، وسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للدولار ومشتقات الجنيه شريطة أن يكون الغرض من العمليات تغطية مراكز العملاء الناتجة عن عمليات تجارية وليس في لأغراض المضاربة.