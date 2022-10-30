القائد زياد النخالة: مشهد إعدام والدي في مجزرة خان يونس يشعرني بالقرب من الشهداء وعوائلهم

تحدث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، حول مشاهد مروعة شاهدها أمام عينه في مجزرة خان يونس، التي استشهد فيها والده الحاج رشدي النخالة.

جاء ذلك في الجزء الثاني من الحوار عبر «الجزيرة» مع الإعلامي علي الظفيري.

و قال القائد النخالة: "أن مشهد اعدام والدي برصاص الإسرائيليين عالق في ذهنه، مبيناً أن كل فلسطيني لديه قصة وحادثة اثر الجرائم الإسرائيلية، لافتاً الى أن مشهد اعدام والده يشعره بالقرب من الشهداء و عوائلهم، بصورة شخصية

و أضاف: "مشهد استشهاد والدي ترك فيّ كل هذا الإرث الذي نعيشه، وهذا يساعدني في التعامل مع إخواني وعوائل الشهداء".

يتبع..