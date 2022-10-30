أنشيلوتي يفسر تخبط نتائج ريال مدريد!

حاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تفسير تخبط نتائج الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة.

يُشار إلى أنه وللمباراة الثانية على التوالي في كل البطولات، يفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه جيرونا، مساء الأحد، في الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي جاء بعد الخسارة أمام لايبزيج 2-3 في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة جيرونا: "لا أرى أي فريق يلعب كرة قدم رائعة في الوقت الحالي، كلنا نعاني بسبب المباريات الكثيرة، ولا نحصل على الكثير من الوقت للتعافي".

وتابع أنشيلوتي: "لم نصل إلى المستوى الذي كنا عليه الأسبوع الماضي، واجهتنا مشاكل هذا الأسبوع، لاعبون مصابون، ولاعبون لم يتدربوا كثيرًا، وغياب أوريلين تشواميني المفاجئ".

وأضاف: "نلعب الكثير من المباريات، والفريق متعب، وهذه كلها أسباب تفسر هذا الأمر، ولكن هدفنا قبل استراحة كأس العالم هو احتلال المركز الأول في مجموعة دوري أبطال أوروبا، وأن نكون متصدرين في الدوري الإسباني".

وبشأن الجدل حول ركلة الجزاء التي احتسبت على لاعبه ماركو أسينسيو، وسجل منها جيرونا التعادل، قال أنشيلوتي: "ركلة الجزاء تم اختراعها، من الواضح أن الكرة لم تلمس يد أسينسيو".