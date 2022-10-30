نقابة الأطباء: تعليق جميع الإجراءات الاحتجاجية وعودة الدوام بشكل طبيعي

علقت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، جميع إجراءاتها الاحتجاجية وقررت العودة للدوام بشكل طبيعي.

وقالت نقابة الأطباء في تصريح مقتضب:"تعليق جميع إجراءاتنا الاحتجاجية والعودة إلى الدوام بشكل طبيعي، وسنصدر بياناً تفصيلياً حول ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة"..

ويُشار إلى أن أزمة النقابة بدأت حينما أصدر رئيس السلطة محمود عباس الثلاثاء الماضي قرارا بقانون يتضمن حل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية، وإنشاء مجلس جديد.

وكانت قد أعلنت النقابة، الأربعاء، العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة في كل المؤسسات الطبية والمستشفيات دون أي استثناء.

كما وقررت النقابة سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي.