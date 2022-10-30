بالفيديو أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

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مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويستضيف ريال مدريد نظيره جيرونا، مساء الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، التي خطفها غريمه برشلونة بالفوز على فالنسيا بهدف دون رد في الجولة نفسها (السبت).





غياب بنزيما

ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة في عدد النقاط (31)، فيما يتفوق الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

وتشهد مباراة ريال مدريد وجيرونا غياب كريم بنزيما، نجم هجوم الفريق الملكي، في ظل معاناته من الإصابة.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 70، بعد متابعة لتمريرة زميله فيديريكو فالفيردي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 80 أدرك كريستيان ستواني التعادل للفريق الكتالوني من ركلة جزاء.

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني