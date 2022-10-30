استشهاد الشاب المقدسي بركات موسى عودة منفذ عملية الدهس قرب أريحا

أكدت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الأحد استشهاد المقدسي، بركات عودة (49 عامًا) من سكان العيزرية شرقي القدس، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا.

و أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد بركات موسى يونس عودة ٤٩ عاماً، متأثراً بجروح خطيرة، أصيب بها اليوم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.

و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت اليوم الأحد، النار صوب شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس بالقرب من منطقة النبي موسى في أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر عدد من الجنود يطلقون النار صوب الشاب مباشرة، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، واعتقاله إلى جهة غير معلومة.