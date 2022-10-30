هل باتت أحلام يوفنتوس مهددة هذا الموسم؟

باتت أحلام يوفنتوس في البقاء بالمسابقات الأوروبية هذا الموسم مهددة قبل المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان.

ويُشار إلى أنه على الرغم من الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، غير أن يوفنتوس لا يزال ينافس على المركز الثالث من المجموعة الثامنة، المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي، لكن ينبغي عليه الفوز على باريس سان جيرمان في ختام دور المجموعات لضمان التواجد في اليوروبا ليج.

لكن المشكلة هي أن يوفنتوس سيدخل موقعة سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل بدون فريق كامل، حيث يغيب عنه حاليا 12 لاعبا بداعي الإصابة، بعدما تأكدت معاناة الأمريكي ويستون ماكيني من إصابة عضلية مما أدى إلى استبعاده من الفريق لمدة أسبوعين.

وبحسب موقع "جول" في نسخته الإيطالية، فإن ماكيني انضم إلى قائمة من الإصابات في يوفنتوس تضم 12 لاعبا يتقدمها الفرنسي بول بوجبا، الثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، فضلا عن فيديريكو كييزا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن مكابي حيفا الرابع، غير أن فريق "السيدة العجوز" سيكون في مواجهة صعبة بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام ضيفه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل.

جدير ذكره أنه حال خسارته في مباراة الأربعاء ضد سان جيرمان الطامح للفوز لضمان الصدارة، مع فوز مكابي حيفا أمام بنفيكا، فإن الفريق الإيطالي سيودع رسميا المنافسات الأوروبية هذا الموسم في سيناريو سيكون كارثيا للمدرب ماسيميليانو أليجري.