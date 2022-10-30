أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الكاسح على ضيفه نوتنجهام فورست بخماسية دون رد.

ويُشار إلى أنه جمعت المباراة الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال في الجولة رقم 14 من البريميرليج.

خماسية أرسنال سجلت عبر البرازيلي جابرييل مارتينيلي، ريس نيلسون (هدفين)، الغاني توماس بارتي والنرويجي مارتن أوديجارد في الدقائق 5، 49، 52، 57 و78.

والمثير أن خماسية أرسنال جاءت رغم أن الفريق افتقد لنجمه بوكايو ساكا بعد التقدم في النتيجة 1-0، وذلك بسبب الإصابة.

وبذلك، احتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

على الجانب الآخر، توقف رصيد نوتنجهام فورست عقب تلك الهزيمة المدوية عند 9 نقاط في المرتبة الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

أرسنال - 31 نقطة

مانشستر سيتي - 29 نقطة

توتنهام هوتسبير - 26 نقطة

نيوكاسل يونايتد - 24 نقطة

تشيلسي - 21 نقطة

مانشستر يونايتد - 20 نقطة