الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة وقطاع غزة الثلاثاء المقبل

قررجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 30/10/2022م، فرض طوق أمني على الضفة المحتلة وقطاع غزة، بحجة انتخابات الكنيست

وقال المتحدث باسم جيش العدوفي تصريح صحفي:" بناءً على تقييم الوضع وتوصية المنظومة الأمنية، صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات، سيبدأ الإغلاق يوم 1\11\2022 وسينتهي في نفس اليوم الساعة 23:59، رهنا بتقييم الوضع".

وستُجرى انتخابات الكنيست الـ25 في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الخامسة التي تُجرى في "إسرائيل" خلال أقل من 4 سنوات.

يذكر أن موعد الانتخابات القادمة حدد بعد حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في 30/6/2022، تسلم يائير لبيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل خلفا لرئيس الوزراء المنصرف نفتالي بينيت والذي أعلن اعتزاله الحياة السياسية.