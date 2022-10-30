أقوى تردد قناة ام بي سي mbc 2 الجديد 2023 HD و SD على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تردد قناة ام بي سي mbc 2 الجديد 2023 بجودة HD و SD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد ، وفي تاريخ 12 يناير 2003 تأسست القناة الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث تعد أول قناة مجانية متخصّصة في عرض الأفلام السينمائية في الوطن العربي كما يحرص جميع المتابعين من جنسيات عربية مختلفة في الوصول إلى تردد قناة MBC 2 من أجل ضبطته على شاشات التلفاز وبالتالي الاستمتاع في مشاهد جميع الأفلام والبرامج التي تذيعها القناة على مدار الساعة وسط ملايين من المشاهدات ، وتأتي هذه المقالة جزء من أعمال فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع جميع الترددات المحلية والعربية والدولية.

وبعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث مستمرة على تردد قناة ام بي سي mbc 2 الجديد 2023 بجودة HD و SD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد قام الفريق في اعداد هذه المقالة من أجل الوصول إلى هذه الإشارة والآن يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية من أجل الحصول على كافة المعلومات وهو التالي:.

تردد قناة ام بي سي mbc 2 2023 HD نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat

تردد mbc2 : 11470

الاستقطاب : عمودي ويرمز له ب V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة سي بي سي 2023

التردد: 11785.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سي بي سي دراما 2

التردد: 11488.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة MBC مصر 2

تردده: 11823.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة سي بي سي إكسترا

التردد الخاص بقناة سي بي سي: 11380.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة سي بي سي سفرة

التردد الخاص بقناة سي بي سي: 11390.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد DMC الجديد 2023

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات MBC مصر 2023

تردده: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ام بي سي MBC 5

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة mbc المغرب على عرب سات

وبالنسبة عن معدل الترميز: 27500

التردد: 12284.

وبالنسبة عن الاستقطاب: رأسي V.

وبالنسبة عن معامل تصحيح الخطأ: 56.

خطوات ضبط قناة MBC 5 المغربية

أولاً: اضغط على زر Menu – القائمة، الموجود على ريموت الرسيفر، ثم سيظهر لك على الشاشة خيارات – Options، وبعدها اختار تثبيت – Installation.

ثانيًا: قم باختيار تثبيت يدوي – Manual Installation.

ثالثًا: قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu، ثم ادخل التردد السابق ذكره، واختر القطبية (رأسي V أفقي H).

رابعًا: قم بادخال معدل الترميز (27500)، ثم اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر، وبعدها، قم بعمل حفظ – Save.

تردد قناة ام بي سي 1 mbc

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي 2 mbc

تعتبر قناة ام بي سي 2 من القنوات التي تختص في بث الأفلام المتنوعة وخاصة أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق حيث تميزت قناة ام بي سي 2 بعرضها أفلام جديدة وحاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام حيث قمنا بتوفير لكم تردد قناة ام بي سي 2 الجديد.

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي MBC3

تعتبر قناة ام بي سي 3 أحدى قنوات شبكة ام بي سي العربية المملوكة من قبل السعودية حيث مهمة قناة ام بي سي 3 بث برامج تعليمية وتربوية وثقيفية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال جميعها تختص في فئة الأطفال حيث حصلت قناة ام بي سي 3 على نسب عالية من المشاهدات حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 3 الجديد لعام 2020.

تردد قناة MBC3

تردد القناة علي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد القناة على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تعتبر قناة ام بي سي 4 من القنوات الاجتماعية التي تعد من أحدى قنوات شبكة قنوات ام بي سي العربية حيث تتميز قناة ام بي سي 4 ببث برامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية والعديد من المسلسلات التي تبث في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 4 الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد القناة على العرب سات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات

هو 11476(v)

تردد قناة ام بي سي دراما

التردد على النايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc 5

تعتبر قناة ام بي سي 5 MBC أبزز أحدى القنوات التي انطلقت جديد ضمن شبكة قنوات ام بي سي حيث تميزت قناة ام بي سي 5 بالبحث عليها بشكل كبير نظرا لتميزها عن باقي حقبة قنوات ام بي سي حيث نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي 5 الجديد.

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

قناة ام بي سي بوليود mbc :

تعتبر قناة ام بي سي بوليود من القنوات المتخصصة في بث المسلسلات الهندية والأفلام الهندية الجديدة حيث حصلت القناة على بحث كبير على تردد قناة ام بي سي بوليود حيث تعد من أحدى قنوات شبكة ام بي سي حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد لعام 2023.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports

تعتبر قناة ام بي سي برو سبورت احدى قنوات شبكة ام بي سي في الوطن العربي حيث تقدم برامج رياضية وهي عبارة عن قناة متخصصة في الرياضة وخاصة نقل المباريات في المملكة العربية السعودية وتهتم ببث المباريات والتعقيب والتعليق عليها حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي برو سبورت الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports

على نايل سات وعرب سات لعام 2023 :

الاقمار

التردد

معدل الترميز

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11470

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11559

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

HD

قناة ام بي سي العراق MBC :

تعتبر قناة ام بي سي العراق من القنوات المتخصصة في نقل كل ما يخص في دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي العراق الجديد لمتابعة كافة المسلسلات والبرامج والأخبار والأحداث التي تنقل على قناة ام بي سي العراق

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

قناة ام بي سي مصر MBC

قناة إم بي سي مصر MBC تعرض مسلسلات رمضان

تعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات العديد من المسلسلات القوية عبر شاشتها، وذلك خلال شهر رمضان القادم من العام الميلادي 2022 الجاري، ومن المقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم من العام الهجري 1441 خلال شهر أبريل الجاري 2022، وستقوم قناة إم بي سي مصر بعرض باقة قوية من أقوى باقات المسلسلات الرمضانية الجميلة،حيث ستقوم بعرض مسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني ويعاونها النجم أحمد داود ومعه إنجي المقدم والنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، وعودة قوية للنجم الكبير محمود قابيل، ويأتي المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، كما ستعرض القناة مسلسل سكر زيادة للنجمة نبيلة عبيد ومعها نادية الجندي ومعهم هالة فاخر في عودة للنجوم الكبار.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500