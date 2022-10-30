"الأردن" تقرر منع إدخال زيت الزيتون من فلسطين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:20 م
30 أكتوبر 2022
منعت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الأحد، إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن "إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية للأردن غير مسموح حالياً بغض النظر عن الكمية، كوننا بموسم إنتاج الزيت محلياً".
وأوضحت أنه "مع بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، سيسمح لكل عائلة فلسطينية، بإدخال تنكتين من زيت الزيتون، سعة الواحدة منها 16 ليتر فقط".
و"يأتي القرار بهدف التسهيل على الفلسطينيين، وبما يحفظ بذات الوقت المنتج المحلي الأردني من زيت الزيتون"، وفق وزارة الزراعة.