نقابة الأطباء: عصيان شامل غدًا في القطاعات الطبية كافة

أعلنت نقابة الأطباء في فلسطين، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين سيبدأ الأطباء بالعصيان الطبي الكامل والشامل وإيقاف الخدمة الطبية في القطاع الخاص والحكومي والأهلي.

وقالت النقابة، في بيان لها: إن "المناوبين في اقسام المستشفيات و الطوارئ فقط سيعملون غد الأثنين، حتى يتسنى لجميع الاطباء المشاركة في الاعتصام في مدينة رام الله، ردّاً على قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، بتشكيل "نقابة الأطباء الفلسطينيين".

يذكر أن نقابة الاطباء قررت شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي كرئيس للمجلس التأسيسي وأعضاء فيه، مطالبة الأطباء بعدم التعاطي مع القرار بقانون.