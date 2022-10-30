البحرية الروسية: نجري اختبارًا على غواصة نووية جديدة

أعلنت البحرية الروسية، اليوم الأحد، أن البحري تجري اختبارًا على الغواصة الاستراتيجية النووية الجديدة "جنراليسيمو سوفوروف" في روسيا .

وقال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال، نيكولاي إيفمينوف، في تهنئته بمناسبة الذكرى 326 لتأسيس الأسطول الحربي الروسي: إن "البحرية الروسية تجري اختبارًا على أحدث غواصة صاروخية نووية إستراتيجية (جنراليسيمو سوفوروف)، التي تم بناؤها في مصنع سيفماش في سيفيرودفينسك".

وتعد الغواصة "جنراليسيمو سوفوروف"، ثاني غواصة حاملة صواريخ متسلسلة من مشروع "Borei-A".

وتم تجهيز غواصات هذا المشروع بصواريخ بولافا الباليستية العابرة للقارات.