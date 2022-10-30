الاحتلال ينقل الأسيرين كمامجي و انفيعات إلى زنازين عزل جديدة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نقلت الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات إلى زنازين جديدة من العزل الانفرادي.

وذكرت مهجة القدس، أن الاحتلال نقل الأسير كمامجي من عزل سجن ايشل إلى عزل سجن رامون، وانفيعات من عزل سجن اوهليكدار إلى عزل سجن ايشل.

كما نقلت كلٌ من الأسير محمد قاسم العارضة وإياد جرادات ومحمد أبو بكر من عزل ايالون إلى عزل سجن مجدو، والأسير قيصر انفيعات وماهر دراغمة من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن ايالون، بحسب المهجة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استخدام سياسة العزل من أجل قمع وإذلال الأسرى رغم اعتراض القانون الدولي على تلك السياسة.