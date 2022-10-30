القيادي الأخرس: عملية أريحا جاءت كرد طبيعي على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ماهر الأخرس، عملية الدهس التي نفذها مواطن فلسطيني ضد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة النبي موسى بأريحا، ظهر اليوم الأحد، أنها جاءت كرد طبيعي من الشعب الفلسطيني على تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال ضدهم في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل.

وأكد القيادي الأخرس، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني لن يسكت على الانتهاكات "الإسرائيلية" وسيبقى يمقاوم حتى زوال الاحتلال، موضحًا أنه كلما زادت جرائم الاحتلال زاد الفلسطينيين من مقاومتهم وشراستهم قوة الرد لردع المحتل.

عملية أريحا التي أسفرت عن إصابة 5 جنود "إسرائيليين" بجراح متفاوتة، واعتقال المنفذ بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطيرة، جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ الشاب الشهيد محمد الجعبري ، مساء أمس، عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع بالخليل، نجم عنها مقتل مستوطن وإصابة 6 آخرين.

وقال القيادي في الجهاد: إن "عملية الخليل تؤكد على أن الشعب الفلسطيني لا يخاف من الإجراءات القاسية التي يفرضها المحتل عليهم، من قتل واعتقالات واقتحامات متكررة للمقدسات وحصار القرى والمدن، بل سيظل يقاوم بكافة إمكاناته المتاحة لحفظ حقوقه ومصيره حتى نيل الحرية".

وأضاف الأخرس، أن تلك الانتهاكات التي يظن الاحتلال بأنه من خلالها سيرضخ ويثني الفلسطينيين عن مقاومتهم وقتل روح الأمل والارادة انعكست في وجهه، وبات يتوجس من العمليات الفدائية البطولية التي توقع الخسائر وترجع بصيد ثمين.

وتوجه برسالة إلى المقاومة الفلسطينية وكتائبها ومجموعاتها العسكرية باليقظة والجهوزية التامة في جميع المحافظات ونقاط التماس، من أجل منع الاقتحامات وصّدها وتشتيت العدو على محاور عدة لضرب منظومته الأمنية.

وشدّد الأخرس، على أن الفلسطينيين سيظلوا متمسكين بأرضهم ولن تدفع مخططات الاحتلال في ثنيهم عن حقهم وطردهم من أرضهم.

كما وأوضح القيادي، أن المطلوب اليوم من جميع الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية والاتفاق على برنامج مقاومة على أنه طريق الخلاص من المحتل.

وتأتي عملية الخليل في وقت يتخوف فيه الاحتلال من امتداد الرقعة الجغرافية والاجتماعية للمقاومة في مناطق الضفة وتنفيذ أكبر عدد من العمليات الفدائية ضد الجيش والمستوطنين، حيث أطلق العدو العديد من العمليات العسكرية لكبح المقاومين دون جدوى.