الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور والقضاء على مئات المسلحين

قالت وزارة الدفاع الروسية " إن قواتها المسلحة أحبطت عدة هجمات للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور، وتم القضاء على المئات من المسلحين والجنود الأوكرانيين".

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: