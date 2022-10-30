الاحتلال ينقل ثلاثة أسرى من عزل "أيالون" إلى عزل سجن مجدو

نقلت مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلية"، عصر اليوم الأحد، ثلاثة أسرى فلسطينيين من عزل ايالون إلى عزل سجن مجدو.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، فإن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت كلًا من الأسير المجاهد محمد قاسم العارضة وإياد جرادات ومحمد أبو بكر من عزل ايالون إلى عزل سجن مجدو.

يذكر أن الأسير محمد العارضة أحد أسرى نفق الحرية، والأسير أبو بكر حكمت عليه حكمت محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة مساعدة أسرى نفق الحرية الستة وهم :" محمود عبد الله عارضة، محمد قاسم عارضة، يعقوب محمود قادري، أيهم نايف كممجي، و زكريا الزبيدي، مناضل انفيعات".