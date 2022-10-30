نجم ليفربول السابق ينتقد فريقه: بات عرضة للتنمر

انتقد لاعب ومدرب ليفربول السابق، غرايم سونيس فريق ليفربول بعد هزيمته بهدفين لهدف أمام ليدز مساء السبت.

وأصر سونيس، في حديثه بعد المباراة على قناة "سكاي سبورتس،" على أن فريق ليفربول هذا هو ظل لنفسه السابقة.

وقال: "ليفربول على بعد أميال مما كانوا عليه في السنوات القليلة الماضية.. إنهم لا يلعبون بنفس القوة. أعتقد أنه في العديد من الحالات كان ليدز أكثر من مجرد منافس مماثل لما كان ليفربول يفعله للفرق الأخرى طوال سنوات".

وأضاف "اعتاد ليفربول على التنمر على الفرق وفرق الوسط التي تتعرض للتنمر. والآن هم من يتعرضون للتنمر".

وتابع "ليفربول ليس مثل الفريق الذي رأيناه في السنوات الخمس الماضية. ليس لديهم نفس الكثافة. لم يعد لديهم ثقة بأقدامهم بعد الآن".

وعند محاولته تحديد المشاكل الخاصة لليفربول، سلط سونيس الضوء على قلة اللاعبين في خط الوسط الذين كانوا في ذروة مسيرتهم المهنية، بحسب ما ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

كانت تلك المنطقة من الملعب نقطة نقاش خاصة بالنسبة إلى يورغن كلوب الذي أعلن في الصيف مرارا وتكرارا أنه لن يضيف لاعبين جددا في خط الوسط، قبل استعارة أرثر ميلو من يوفنتوس.

وأضاف سونيس: "أعتقد أنك عندما تنظر إلى خط الوسط. هناك تياغو (31 سنة) وهندرسون (31 سنة) وفابينيو (29 سنة). وبعد ذلك لديك كيتا (27 سنة) ثم لديك أوكسليد تشامبرلين الذي خرج وأصيب وهو بعمر 29 سنة.

على الجانب الآخر من الفريق، قال سونيس "لديك كورتيس جونز البالغ من العمر 21 عاما واللاعب الشاب الآخر هارفي إليوت ويبلغ من العمر 19 عاما".

وأضاف "بالعودة إلى بداية الموسم، قال كلوب إن خط وسطه يعيش حالة ضعف بسبب الفئة العمرية وفرص الإصابة".

وأردف قائلا "لقد قلتها منذ بداية الموسم، لم يعد خط الوسط الذي لديهم الآن هو خط الوسط الذي سيفوز بهم بالبطولات الكبيرة".

وعلى الرغم من الهزيمة الكئيبة لليفربول، أثنى سونيس على فريق جيسي مارش بعد فوزه الذي لا يُنسى، وقال "ليدز فريق يلعب تحت الضغط. لقد قال جيمي (فلويد هاسيلبينك) عن فريق ليدز إنهم فريق شاب لكنهم لم يلعبوا مثل فريق شاب الليلة.. لقد لعبوا كفريق يؤمن حقا بما سيفعلونه، ويعتقدون أنهم سيحصلون على نتيجة. يمكنك قول إن الهدف الأول كان حظا ولكن هذا ليس سبب خسارة ليفربول المباراة".