"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (31 أكتوبر).

وبينت الهيئة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشف الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2022/36)هنــــــــــا، وكشف الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/42)هنـــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر،و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالباً المسافرين ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.