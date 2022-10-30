فيديو.. الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود بعملية دهس في اريحا واعتقال المنفذ المصاب

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس بالقرب من منطقة النبي موسى في أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر عدد من الجنود يطلقون النار صوب الشاب مباشرة، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، واعتقاله إلى جهة غير معلومة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتهم بإصابة مواطن بجروح خطيرة، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.

وبحسب مصادر عبرية، فإن عملية الدهس حدثت في موقعين منفصلين، عند مفترق ألموغ وعند مفرق النبي موسى قرب أريحا، هناك إصابتان واحدة متوسطة وأخرى طفيفة

وذكرت المصادر، أن العملية أسفرت عن إصابة 5 جنود بينها حالة متوسطة وأخرى طفيفة.



